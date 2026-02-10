Мастер-класс по свечеварению и просмотр первой части саги о вампирах и любви. Зальёшь свечу в шкатулку на выбор из натурального соевого воска с понравившейся отдушкой, а затем задекорируешь подносик из гипса. Шампанское, сладости и попкорн для каждой участницы. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk