Встреча-тренинг для тех, кто понимает, что важно не только что ты делаешь, но и как ты звучишь.
Слышат ли тебя на самом деле? Понимают ли так, как ты задумал? Идут ли за тобой или просто кивают, не включаясь?
Голос в этом смысле — не только про дикцию и про «красиво говорить». Это про влияние.
Про то, как ты:
- презентуешь себя и свои идеи
- ведёшь переговоры и принимаешь решения
- разговариваешь с командой и удерживаешь авторитет
- выстраиваешь коммуникацию с партнёрами и клиентами
Часто именно здесь возникает разрыв: внутри есть ясность, масштаб, глубина — а снаружи звучит слабее, чем есть на самом деле.
На тренинге разберёшь:
- как формируется ощущение «сильного голоса»
- почему одних людей хочется слушать, а других — нет
- как меняется восприятие, когда ты говоришь из внутренней опоры
- какие смыслы ты на самом деле транслируешь, даже если не осознаёшь этого
Ты почувствуешь свой голос через простые практики.
Отдельная часть встречи — живые манифесты участниц проекта «Голос влияния».
Стоимость:
800 руб. с человека,
1+1 = 1000 руб.
Для учеников студии «Звучи сердцем» бесплатно.
Ведущий: Инна Бервено — режиссёр, телеведущая и тренер по публичным выступлениям.
Количество мест ограничено.
Запись в тг @avoice_vocal