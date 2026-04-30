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Голос влияния. Манифест

Советский проспект, 2/8

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча-тренинг для тех, кто понимает, что важно не только что ты делаешь, но и как ты звучишь.

Слышат ли тебя на самом деле? Понимают ли так, как ты задумал? Идут ли за тобой или просто кивают, не включаясь?

Голос в этом смысле — не только про дикцию и про «красиво говорить». Это про влияние.

Про то, как ты:

- презентуешь себя и свои идеи

- ведёшь переговоры и принимаешь решения

- разговариваешь с командой и удерживаешь авторитет

- выстраиваешь коммуникацию с партнёрами и клиентами

Часто именно здесь возникает разрыв: внутри есть ясность, масштаб, глубина — а снаружи звучит слабее, чем есть на самом деле.

На тренинге разберёшь:

- как формируется ощущение «сильного голоса»

- почему одних людей хочется слушать, а других — нет

- как меняется восприятие, когда ты говоришь из внутренней опоры

- какие смыслы ты на самом деле транслируешь, даже если не осознаёшь этого

Ты почувствуешь свой голос через простые практики.

Отдельная часть встречи — живые манифесты участниц проекта «Голос влияния».

Стоимость:

800 руб. с человека,

1+1 = 1000 руб.

Для учеников студии «Звучи сердцем» бесплатно.

Ведущий: Инна Бервено — режиссёр, телеведущая и тренер по публичным выступлениям.

Количество мест ограничено.

Запись в тг @avoice_vocal

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