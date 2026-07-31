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Дикое племя

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

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от 250₽ до 350₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Экспозиция представит «дикость» не как изжившее себя понятие древности, а как источник энергии и первозданной свободы, присущих человеку с незапамятных времён. Ты увидишь творчество мастеров из Новокузнецка, Прокопьевска и Томска — художественный войлок Елены Яснур и текстиль Олеси Мыцик, работы из дерева Олега Комарова и ювелирные изделия Александра Выпова, а также керамику томичей — Чингиса Базарова и Ярославы Беспаловой. С помощью свободной формы и таких «живых» материалов как шерсть, дерево и глина авторы воплотили архаичные, но универсальные образы. Их художественные артефакты, пахнущие лесом, дымом костра и звериной шерстью, позволят пережить забытое в современную цифровую эпоху чувство сопричастности природе и человеческому роду.

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