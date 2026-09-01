Встреча книжного клуба по роману-антиутопии «Процесс» Франца Кафки. За завтраком поговоришь о вине, абсурде, судах, которые начинаются без предупреждения, и о том, почему иногда так сложно понять, за что именно тебя судят. Место встречи скрыто. Вступай в группу за информацией @bookbreakfast_kem/1 Явка обязательна. Обвинение пока не предъявлено. Вопросы в тг @DCoven