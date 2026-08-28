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Пивной райд

Комсомольский парк имени Героя России Веры Волошиной

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1000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Велогоны и «Jawsspot» объединятся, чтобы показать идеальный рецепт вечерней разгрузки. Проедешь по 25 км маршруту (немного асфальт, немного пересечёнки) в кайфовом ритме и заберёшь два бокала пива (или бутылочку б/а) + хрустящую фри на финише. Старт: Комсомольский парк Финиш: через 2-2,5 часа у бара «Jawsspot» Предварительная запись обязательна, пиши в тг @chaikovskaya_massage

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