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Светильник из «Pinterest»

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Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Дофаминовый мастер-класс по созданию собственного светильника в стиле «pinterest».

Здесь можно дать волю фантазии: расписать гипсовую основу в любимых оттенках, добавить объёмные лимоны, ягоды, шарики и другие фигурки, и создать лампу, которой точно больше ни у кого не будет.

В стоимость уже входит всё необходимое: гипсовая основа (на выбор два варианта формы основы), лампа, патрон, выключатель и штекер.

Также параллельно за творческим занятием посмотришь первую и последнюю серии «Отчаянных домохозяек».

Игристое, сладости, вкусный чай и попкорн для каждой участницы.

Места ограничены.

Запись в тг @tata_guzenk

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