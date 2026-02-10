Дофаминовый мастер-класс по созданию собственного светильника в стиле «pinterest».

Здесь можно дать волю фантазии: расписать гипсовую основу в любимых оттенках, добавить объёмные лимоны, ягоды, шарики и другие фигурки, и создать лампу, которой точно больше ни у кого не будет.

В стоимость уже входит всё необходимое: гипсовая основа (на выбор два варианта формы основы), лампа, патрон, выключатель и штекер.

Также параллельно за творческим занятием посмотришь первую и последнюю серии «Отчаянных домохозяек».

Игристое, сладости, вкусный чай и попкорн для каждой участницы.

Места ограничены.

Запись в тг @tata_guzenk