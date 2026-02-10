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Про событие
Мастер-класс по созданию браслетов из натуральных камней с кинопросмотром. Сделаешь свой браслет, наполненный энергией природных камней. Ты сможешь выбрать камни, соответствующие твоему знаку зодиака или просто любимые цвета, а также под личный запрос и намерение. Шампанское, сладости и попкорн для каждой участницы. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk
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