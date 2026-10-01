Событие для художников и любителей порисовать с натуры. Позирует приглашённая модель. Рисунок длительный — модель в одном положении три часа, но гостям прийти и уйти можно когда угодно. Ограничений в формате листа, графическом материале, ракурсе нет. Организаторы предоставят сидячие места, а также мольберты, треноги и этюдники в ограниченном количестве. Аренда мольберта от 100р/час. Можно принести свой. Для студентов творческих специальностей предусмотрены специальные условия. Запись и вопросы в тг @sredaonelove