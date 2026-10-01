ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Вечерний рисунок

среда
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Событие для художников и любителей порисовать с натуры. Позирует приглашённая модель. Рисунок длительный — модель в одном положении три часа, но гостям прийти и уйти можно когда угодно. Ограничений в формате листа, графическом материале, ракурсе нет. Организаторы предоставят сидячие места, а также мольберты, треноги и этюдники в ограниченном количестве. Аренда мольберта от 100р/час. Можно принести свой. Для студентов творческих специальностей предусмотрены специальные условия. Запись и вопросы в тг @sredaonelove

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофейные гадания
Кофейные гадания

1350₽

Бьюти Завтрак
Бьюти Завтрак

2500₽

Планёрка с командой «Мне надо об тебя подумать»
Планёрка с командой «Мне надо об тебя подумать»

2000₽

Безмолвная чайная церемония
Безмолвная чайная церемония

1000₽

Кофе Рейв
Выбор редакции
Кофе Рейв

Бесплатно

Музыкальный мастер-класс: перезагрузка через звук
Музыкальный мастер-класс: перезагрузка через звук

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста