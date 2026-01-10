Церемония, посвящённая теме умиротворения и внутренней тишине.

В полном молчании, внешнем и внутреннем ты посмотришь на чай, на себя, с одной задачей наблюдать, без оценки.

Встреча пройдёт по строгим правилам, соблюдение которых необходимо и обязательно для каждого гостя. Для того, чтобы прожить этот опыт и не помешать другим получить его, просьба принять это с открытым сердцем и доверием. Все правила будут объявлены заранее.

Ведущие: Егор и Александр — чайные мастера.

Сбор гостей, знакомство и уточнение правил 13:30, начало церемонии 14:00.

Запись по телефону или в тг канала @chaynatown42