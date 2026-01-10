ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Безмолвная чайная церемония

Чайск | ех. Чайнатаун
Весенняя улица, 19

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Церемония, посвящённая теме умиротворения и внутренней тишине.

В полном молчании, внешнем и внутреннем ты посмотришь на чай, на себя, с одной задачей наблюдать, без оценки.

Встреча пройдёт по строгим правилам, соблюдение которых необходимо и обязательно для каждого гостя. Для того, чтобы прожить этот опыт и не помешать другим получить его, просьба принять это с открытым сердцем и доверием. Все правила будут объявлены заранее.

Ведущие: Егор и Александр — чайные мастера.

Сбор гостей, знакомство и уточнение правил 13:30, начало церемонии 14:00.

Запись по телефону или в тг канала @chaynatown42

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Голос влияния. Глубина и харизма
Голос влияния. Глубина и харизма

1500₽

Кино и настолки
Кино и настолки

300₽

Дерзкий Новый Свет. Винный клуб с мастер-классом
Дерзкий Новый Свет. Винный клуб с мастер-классом

3675₽

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
до

Бесплатно

Коллажная встреча
Коллажная встреча

300₽

Ужин-дегустация «Искусство сочетания» (The Art of Pairing)
Ужин-дегустация «Искусство сочетания» (The Art of Pairing)

5600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста