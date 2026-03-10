Практика глубокого расслабления и «настройки» организма с помощью вибраций музыкальных инструментов. Медитативный класс, где ты лежишь в гамаке, слушая звуки поющих чаш, колокольчиков коши, посоха дождя и других инструментов, погружаясь в глубокое состояние расслабления. Гамак поддерживает и обнимает твоё тело, что создаёт дополнительное ощущение уединения и расслабления. Запись на сайте или в тг @jiva_yoga_studio