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Саундхилинг в гамаках

Студия Джива, ул. Тухачевского 47

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Практика глубокого расслабления и «настройки» организма с помощью вибраций музыкальных инструментов. Медитативный класс, где ты лежишь в гамаке, слушая звуки поющих чаш, колокольчиков коши, посоха дождя и других инструментов, погружаясь в глубокое состояние расслабления. Гамак поддерживает и обнимает твоё тело, что создаёт дополнительное ощущение уединения и расслабления. Запись на сайте или в тг @jiva_yoga_studio

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