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Музыкальный мастер-класс: перезагрузка через звук

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для всех, кто влюблён в музыку от сообщества «Давай займёмся музыкой». Что тебя ждёт: - Музыкальные практики на расслабление: через звук и дыхание снимем накопившееся напряжение, отпустишь лишние мысли и перезагрузишься. - Глубокое чувствование тела: ты ощутишь музыку каждой клеточкой. Научишься доверять своим ощущениям и двигаться в такт. - Боди-перкуссия: превратишь собственное тело в настоящий музыкальный инструмент. - Раскрытие творческой свободы: здесь не нужно быть «профессионалом». - Заряд чистой энергии и вдохновение. Тайминг занятий: 14:30 – подростки 12-18 лет 15:45 – взрослые Вход бесплатный. Запись обязательна. Бронь в тг @Galina_music_bot

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