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Коворкинг Goodline

Кемерово, Советский проспект, 49А

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Пространство для совместной работы, где можно арендовать рабочее место или провести мероприятие. - в коворкинге 14 рабочих мест, общая вместимость 30 человек. Физически можно и больше, но ребята заботятся о комфорте. - центр города, новое помещение, естественный свет - кофе, принтер, зарядки, канцелярия, проектор, флипчарт Режим работы: Понедельник — пятница с 9:00 до 20:00 Суббота, воскресенье с 9:00 до 18:00
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