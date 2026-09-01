Пространство для совместной работы, где можно арендовать рабочее место или провести мероприятие. - в коворкинге 14 рабочих мест, общая вместимость 30 человек. Физически можно и больше, но ребята заботятся о комфорте. - центр города, новое помещение, естественный свет - кофе, принтер, зарядки, канцелярия, проектор, флипчарт Режим работы: Понедельник — пятница с 9:00 до 20:00 Суббота, воскресенье с 9:00 до 18:00