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Кино + книга «Отверженные»

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Встреча-коллаборация киноклуба «зерно» с читательским клубом. Просмотр и обсуждение экранизации романа Гюго «Отверженные». Что будешь обсуждать: - насколько оправданы поступки Жан Вальжана ? - отрицательный ли герой Жавер ? - справедлива ли жизнь к Фантине, Гаврошу и Козетте? - какие моменты романа самые запоминающиеся для тебя? Участие бесплатное. Запись в тг @sm.sahara \\ @galeinedry \\ @tolmacheva_olya

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