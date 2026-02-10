Встреча-коллаборация киноклуба «зерно» с читательским клубом. Просмотр и обсуждение экранизации романа Гюго «Отверженные». Что будешь обсуждать: - насколько оправданы поступки Жан Вальжана ? - отрицательный ли герой Жавер ? - справедлива ли жизнь к Фантине, Гаврошу и Козетте? - какие моменты романа самые запоминающиеся для тебя? Участие бесплатное. Запись в тг @sm.sahara \\ @galeinedry \\ @tolmacheva_olya