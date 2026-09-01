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Бабье лето

Студии «Греми», Карболитовская улица, 1/3

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 16+
Концерты
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тёплый атмосферный вечер, где каждый сможет переключиться с повседневных забот на себя, вдохновение и приятные эмоции. В программе: • Мягкая практика йоги • Творческий мастер-класс по созданию колечка из натуральных камней. • Полезный вкусный ужин • Песни под гитару Запись по невозвратной предоплате 1000р. Количество мест ограничено, записывайся заранее @jiva_yoga_studio

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