Тёплый атмосферный вечер, где каждый сможет переключиться с повседневных забот на себя, вдохновение и приятные эмоции. В программе: • Мягкая практика йоги • Творческий мастер-класс по созданию колечка из натуральных камней. • Полезный вкусный ужин • Песни под гитару Запись по невозвратной предоплате 1000р. Количество мест ограничено, записывайся заранее @jiva_yoga_studio