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Пленэр на Томской Писанице

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

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3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Выездной мастер-класс от Кузбасского центра искусств. Будешь писать маслом под руководством Александры Салагаевой — профессионального художника-живописца, члена Союза художников России, искусствоведа и главного специалиста по выставочной деятельности Кузбасского центра искусств. Трансфер в 10:00 от Кузбасского центра искусств. Все материалы предоставляются. Трансфер и вход в музей-заповедник — бесплатно. Внимание: сначала регистрация, потом билет. Так организаторы будут на связи с тобой и сразу предупредят о любых изменениях. Выезд состоится при наборе группы от 5 человек. Регистрация на пленэр: https://forms.yandex.ru/u/6a7d4aeb90fa7b39b6b8c3e4/ Количество мест ограничено. Вопросы по телефону

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