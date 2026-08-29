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Гастроужин за городом «Урожай»

Пос. Плотниково, «Сыроварня Лобанова»

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Завершение:

11000₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Большой ужин за городом в Усадьбе Лобановых. Главным событием станет ужин из пяти курсов. Для него шеф-повар Лидия Анисимова разработала специальное меню, в котором использует в том числе продукты, выращенные в собственном огороде. В программе также: - дегустация сыров с винным сопровождением, - экскурсия по усадьбе - ведущий, - диджей, - подарки, - lounge-зона с кальяном, - посиделки у костра. Трансфер в 14:00 с летнего вокзала. Для бронирования билетов писать в директ @anisimova_lidiya или @el_nikiforova

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