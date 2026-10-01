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  1. Кемерово
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Чайная церемония

среда
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Традиционный китайский ритуал чаепития помогает забыть о суете, замедлить бег мыслей и почувствовать настоящий момент. Это подлинная медитация в действии, где каждый глоток возвращает тебя в состояние «здесь и сейчас». Главный принцип — никуда не спешить. После церемонии ум становится ясным, а на душе воцаряется абсолютное спокойствие. Чайный мастер: Александра Тимченко. Места ограничены. Запись и вопросы в тг @sredaonelove

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