Традиционный китайский ритуал чаепития помогает забыть о суете, замедлить бег мыслей и почувствовать настоящий момент. Это подлинная медитация в действии, где каждый глоток возвращает тебя в состояние «здесь и сейчас». Главный принцип — никуда не спешить. После церемонии ум становится ясным, а на душе воцаряется абсолютное спокойствие. Чайный мастер: Александра Тимченко. Места ограничены. Запись и вопросы в тг @sredaonelove