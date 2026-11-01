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Про событие
Тренировка для души и тела под любимые треки. Потянешься на ковриках под бодрый плейлист и познакомишься за бокалом пенного. Стоимость участия: с абонементом — 200р без абонемента — 1000р Количество мест ограничено. Запись по телефону и в тг @shpagata33kemerovo
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