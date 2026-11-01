Тренировка для души и тела под любимые треки. Потянешься на ковриках под бодрый плейлист и познакомишься за бокалом пенного. Стоимость участия: с абонементом — 200р без абонемента — 1000р Количество мест ограничено. Запись по телефону и в тг @shpagata33kemerovo