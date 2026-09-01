Мастер-класс по древней китайской живописи и чайная церемония. Ты научишься рисовать на специальном китайском пергаменте из рисовых волокон и раскроешь вкус традиционного чая. В стоимость входят напитки и обучение. Количество мест ограничено. Запись по предоплате