Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по древней китайской живописи и чайная церемония. Ты научишься рисовать на специальном китайском пергаменте из рисовых волокон и раскроешь вкус традиционного чая. В стоимость входят напитки и обучение. Количество мест ограничено. Запись по предоплате
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