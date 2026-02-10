Мастер-класс по росписи неваляшек и просмотр фильма «Маленькие женщины». Сделаешь неваляшку в своём стиле: сочные цвета, смелые сочетания, узоры или минимализм — всё, что откликается именно тебе. Шампанское, сладости и попкорн для каждой участницы. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk