Арт-вечер, чтобы немного замедлиться и побыть наедине с собой. Будешь создавать картину на холсте акрилом, экспериментировать с цветами и наслаждаться процессом. В стоимость входят все материалы, бадриджани и горячий чай. Продолжительность: 2–2,5 часа Количество мест ограничено. Запись в тг @VEK357