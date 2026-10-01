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Творческий вечер

Твиани, Весенний проспект, 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Арт-вечер, чтобы немного замедлиться и побыть наедине с собой. Будешь создавать картину на холсте акрилом, экспериментировать с цветами и наслаждаться процессом. В стоимость входят все материалы, бадриджани и горячий чай. Продолжительность: 2–2,5 часа Количество мест ограничено. Запись в тг @VEK357

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