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Хеклерский микрофон

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новый формат шоу, где зрителям разрешено мешать комикам. Обычно на стендапе комик говорит, а зрители слушают. Здесь всё наоборот. Комик начинает шутку, ты можешь договорить её за него. Здесь можно перебивать, подсказывать, язвить и вступать в перепалку с комиками, т.е. "хеклить" (от англ. to heckle). Но есть одно правило: если решил выкрикнуть — будь готов, что комик ответит. Ведущий: Артём Шевченко

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