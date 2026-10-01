Новый формат шоу, где зрителям разрешено мешать комикам. Обычно на стендапе комик говорит, а зрители слушают. Здесь всё наоборот. Комик начинает шутку, ты можешь договорить её за него. Здесь можно перебивать, подсказывать, язвить и вступать в перепалку с комиками, т.е. "хеклить" (от англ. to heckle). Но есть одно правило: если решил выкрикнуть — будь готов, что комик ответит. Ведущий: Артём Шевченко