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Наследие

Кемерово, Октябрьский проспект, 28к2

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Арт-пространство, где можно уютно провести время одному или с парой. Каждые выходные проходят стендапы, а по понедельникам показывают кино. Режим работы: Ежедневно 09:00–23:00 https://наследие.art/
Карта места...

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