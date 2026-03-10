Арт-пространство, где можно уютно провести время одному или с парой. Каждые выходные проходят стендапы, а по понедельникам показывают кино. Режим работы: Ежедневно 09:00–23:00 https://наследие.art/
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