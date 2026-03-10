Здесь комики проверяют новые шутки, экспериментируют, рискуют и иногда рождают настоящий хит прямо на твоих глазах. Тебя ждут истории из жизни, необычные взгляды на привычное, шутки и хорошее настроение. Ведущий: Артём Шевченко Сбор гостей в 18:30