ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Открытый микрофон

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Здесь комики проверяют новые шутки, экспериментируют, рискуют и иногда рождают настоящий хит прямо на твоих глазах. Тебя ждут истории из жизни, необычные взгляды на привычное, шутки и хорошее настроение. Ведущий: Артём Шевченко Сбор гостей в 18:30

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лучший Стендап
Лучший Стендап

от 500₽

Томские комики
Томские комики

от 500₽

Надя Джабраилова
Надя Джабраилова

от 1100₽

Сергей Орлов «Звезда»
Сергей Орлов «Звезда»

от 2500₽

Стендап вечер в Прожарке
Стендап вечер в Прожарке

Бесплатно

Борис Зелигер
Борис Зелигер

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста