ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Томские комики

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Кирилл Монастырев — рефлексирующий опытный комик, который поднимает проблемы взросления и взаимоотношений, неоднократный участник стендап фестивалей, автор концерта «Кризис жизни» на ютубе. Болот Горяев — молодой стендап комик участник многих шоу стендап клуба "Томедия". Его видение мира — уникальная смесь интеллектуальных наблюдений и размышлений. Саня Бучинский — сам про себя всё расскажет.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лучший Стендап
Лучший Стендап

от 500₽

Открытый микрофон
Открытый микрофон

300₽

Надя Джабраилова
Надя Джабраилова

от 1100₽

Сергей Орлов «Звезда»
Сергей Орлов «Звезда»

от 2500₽

Стендап вечер в Прожарке
Стендап вечер в Прожарке

Бесплатно

Борис Зелигер
Борис Зелигер

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста