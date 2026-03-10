Кирилл Монастырев — рефлексирующий опытный комик, который поднимает проблемы взросления и взаимоотношений, неоднократный участник стендап фестивалей, автор концерта «Кризис жизни» на ютубе. Болот Горяев — молодой стендап комик участник многих шоу стендап клуба "Томедия". Его видение мира — уникальная смесь интеллектуальных наблюдений и размышлений. Саня Бучинский — сам про себя всё расскажет.