Возраст 18+
Стендап
Про событие
Кирилл Монастырев — рефлексирующий опытный комик, который поднимает проблемы взросления и взаимоотношений, неоднократный участник стендап фестивалей, автор концерта «Кризис жизни» на ютубе. Болот Горяев — молодой стендап комик участник многих шоу стендап клуба "Томедия". Его видение мира — уникальная смесь интеллектуальных наблюдений и размышлений. Саня Бучинский — сам про себя всё расскажет.
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