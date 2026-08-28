Вечер юмора с опытными комиками.

В город приезжают два ярких представителя современной стендап-сцены:

Паша Потёмкин — комик московской сцены, участник Outside StandUp, выступает на крупных стендап-площадках Москвы и регулярно работает с новым материалом.

Рома Хорошевский — опытный комик петербургской сцены, постоянный участник стендап-концертов и клубных шоу Санкт-Петербурга и Москвы. Его можно увидеть в составах крупных стендап-проектов и на известных комедийных площадках.

Тебя ждёт полноценный стендап с новым материалом, наблюдениями о жизни, отношениях, людях и ситуациях, в которых каждый узнает себя.