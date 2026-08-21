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Стендап
Про событие
Внимание: организаторы переносят событие по техническим причинам на сентябрь. Интеллектуальная юмористическая викторина, где комики либо правильно отвечают на вопросы, либо делают это смешно. Комики будут соревноваться в знаниях, логике, сообразительности и способности выкрутиться из ситуации, когда правильного ответа в голове почему-то не оказалось. В конце вечера узнаешь победителя, который получит денежный приз.
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