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  1. Кемерово
  2. События

[перенесено] Самый глупый комик

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Внимание: организаторы переносят событие по техническим причинам на сентябрь. Интеллектуальная юмористическая викторина, где комики либо правильно отвечают на вопросы, либо делают это смешно. Комики будут соревноваться в знаниях, логике, сообразительности и способности выкрутиться из ситуации, когда правильного ответа в голове почему-то не оказалось. В конце вечера узнаешь победителя, который получит денежный приз.

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