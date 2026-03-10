Стендап-комик, ставший за 10-летнюю карьеру одним из самых узнаваемых голосов в российском стендапе. Шоу "Токсики", "Подземелья Чикен Карри", проекты ТНТ и Labelcom — это лишь часть проектов, в которых Борис покорял аудиторию своей харизмой и тонким интеллектуальным юмором.