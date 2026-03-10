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  1. Кемерово
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Борис Зелигер

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик, ставший за 10-летнюю карьеру одним из самых узнаваемых голосов в российском стендапе. Шоу "Токсики", "Подземелья Чикен Карри", проекты ТНТ и Labelcom — это лишь часть проектов, в которых Борис покорял аудиторию своей харизмой и тонким интеллектуальным юмором.

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