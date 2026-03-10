Один из самых узнаваемых российских стендап-комиков, настоящий народный любимец, представит свою новую программу «Звезда». Его истории привлекают своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста.