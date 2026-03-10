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Сергей Орлов «Звезда»

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Один из самых узнаваемых российских стендап-комиков, настоящий народный любимец, представит свою новую программу «Звезда». Его истории привлекают своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста.

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