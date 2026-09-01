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«Кореша». Шоу с психологом

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новый формат импровизационного шоу. Стендап комики в компании квалифицированного психолога/сексолога Алины Белых помогут проработать твои проблемы, вместе посмеяться над ними и посмотреть на них проще. На сеансе ты будешь плакать только от смеха.

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