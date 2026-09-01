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Тренинг «Инструкция к себе»

Вокальная студия «Звучи сердцем», Октябрьский проспект, 30Б

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Практический мастер-класс для тех, кто хочет изучить себя глубже и понимать свои потребности, а также выстроить внутренние циклы. Через актёрские и драматургические техники ты будешь: - сталкиваться с разными гранями себя - замечать, где ты живой, а где застывший - узнавать себя без оценок и ярлыков Встреча проходит в формате камерной группы. Запись в тг @avoice_vocal

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