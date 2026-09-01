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Гастрономический вечер «Азия в Сибири»

Гриль-бар42
проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Два шефа и два взгляда на кухню: Владислав Ретунский из Кемерово и Эскендер Алимов из Воронежа. В этот вечер сибирские продукты зазвучат по-новому благодаря азиатским техникам и неожиданным сочетаниям. В программе — 6 авторских курсов с винным сопровождением, welcome-напитки и знакомство с шефами. Количество мест ограничено. Бронь по телефону

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