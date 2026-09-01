Два шефа и два взгляда на кухню: Владислав Ретунский из Кемерово и Эскендер Алимов из Воронежа. В этот вечер сибирские продукты зазвучат по-новому благодаря азиатским техникам и неожиданным сочетаниям. В программе — 6 авторских курсов с винным сопровождением, welcome-напитки и знакомство с шефами. Количество мест ограничено. Бронь по телефону