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Гриль-бар42

Кемерово, проспект Ленина, 90/2

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Европейская утончённость и русская душевность. Готовят сочные стейки на открытом гриле. А по вечерам здесь живая музыка и камерная уютная атмосфера. Режим работы: Круглосуточно https://grill-bar42.ru/
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