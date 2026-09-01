Европейская утончённость и русская душевность. Готовят сочные стейки на открытом гриле. А по вечерам здесь живая музыка и камерная уютная атмосфера. Режим работы: Круглосуточно https://grill-bar42.ru/
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Предстоящие события в этом месте
Гастрономический вечер «Азия в Сибири»
Два шефа и два взгляда на кухню: Владислав Ретунский из Кемерово и Эскендер Алим...
4500₽
Магический ужин «Грань восприятия»
Иммерсивный ужин-шоу Кирилла Акулина в сопровождении авторских блюд от шефа и we...
2500₽