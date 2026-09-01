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Сыроварня

Кемерово, бульвар Строителей, 16

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Ресторан с сырами собственного производства. «Сыроварня» — проект Novikov Group с блюдами деревенской кухни. Сервис с теплотой, кухня с характером и вкус, в который невозможно не влюбиться. В интерьере используются природные материалы и уникальные петроглифы — древние рисунки в камне, в которых оживает культура и история Сибири. Режим работы: Вс-Чт 11:00–23:00 Пт-Сб 11:00–00:00 www.syrovarnya.com
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