Ресторан с сырами собственного производства. «Сыроварня» — проект Novikov Group с блюдами деревенской кухни. Сервис с теплотой, кухня с характером и вкус, в который невозможно не влюбиться. В интерьере используются природные материалы и уникальные петроглифы — древние рисунки в камне, в которых оживает культура и история Сибири. Режим работы: Вс-Чт 11:00–23:00 Пт-Сб 11:00–00:00 www.syrovarnya.com