Магический ужин «Грань восприятия»
проспект Ленина, 90/2
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда
Про событие
Иммерсивный ужин-шоу Кирилла Акулина в сопровождении авторских блюд от шефа и welcome-аперитива. Магия будет происходить прямо за твоим столом. Тебя ждёт камерная атмосфера и иллюзии, которым ты будешь пытаться найти объяснение. Количество мест ограничено. Бронь по телефону
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