ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Магический ужин «Грань восприятия»

Гриль-бар42
проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Иммерсивный ужин-шоу Кирилла Акулина в сопровождении авторских блюд от шефа и welcome-аперитива. Магия будет происходить прямо за твоим столом. Тебя ждёт камерная атмосфера и иллюзии, которым ты будешь пытаться найти объяснение. Количество мест ограничено. Бронь по телефону

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста