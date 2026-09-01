Иммерсивный ужин-шоу Кирилла Акулина в сопровождении авторских блюд от шефа и welcome-аперитива. Магия будет происходить прямо за твоим столом. Тебя ждёт камерная атмосфера и иллюзии, которым ты будешь пытаться найти объяснение. Количество мест ограничено. Бронь по телефону