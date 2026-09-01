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Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА

РК «Континент», Советский проспект, 26

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 10000₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Можно ли увидеть границу между порядком и хаосом? Chaos — масштабная аудиовизуальная инсталляция, где свет, лазеры и генеративная графика образуют непрерывно меняющуюся среду. Структуры возникают, усложняются и распадаются, чтобы через мгновение собраться заново.

«dreamlaser» — международная компания и команда медиахудожников, создающая проекты по всему миру и развивающая собственную художественную практику. Команда также является организатором международного фестиваля медиаискусства INTERVALS.

Инсталляции на фестивале «ПЕЛЕНА» соединяют свет, звук, движение и цифровые технологии, превращая пространство вокруг зрителя в часть произведения.

Внимание: Вход по билетам в категориях «Инсталляции», «Микс Пасс» или «Приорити». Один билет — доступ ко всем платным инсталляциям.

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