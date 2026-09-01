«Мафия» в КЦИ
ул. Дзержинского, 6
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Культурно-игровой перформанс, где классическое искусство встречается с психологической борьбой. Что тебя ждёт: - Живые полотна великих художников на стенах мультимедийного зала - Изысканный антураж и светская атмосфера - Интеллектуальная дуэль без права на ошибку Бронь места по телефону и в тг @mafiaincbot
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