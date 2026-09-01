Культурно-игровой перформанс, где классическое искусство встречается с психологической борьбой. Что тебя ждёт: - Живые полотна великих художников на стенах мультимедийного зала - Изысканный антураж и светская атмосфера - Интеллектуальная дуэль без права на ошибку Бронь места по телефону и в тг @mafiaincbot