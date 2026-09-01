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«Мафия» в КЦИ

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Культурно-игровой перформанс, где классическое искусство встречается с психологической борьбой. Что тебя ждёт: - Живые полотна великих художников на стенах мультимедийного зала - Изысканный антураж и светская атмосфера - Интеллектуальная дуэль без права на ошибку Бронь места по телефону и в тг @mafiaincbot

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