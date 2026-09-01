Кузбасский центр искусств — это уникальные художественные выставки, творческие встречи с поэтами и писателями, художниками и композиторами, авторские лекции по искусству, экскурсии по выставкам и в мастерские художников, мастер-классы, мультимедийные спектакли, VR-технологии, квесты для детей и другие не менее интересные события для жителей и гостей Кемерово. График работы: Ежедневно с 11:00 до 19:30