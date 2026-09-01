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Кузбасский центр искусств

Кемерово, ул. Дзержинского, 6

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Кузбасский центр искусств — это уникальные художественные выставки, творческие встречи с поэтами и писателями, художниками и композиторами, авторские лекции по искусству, экскурсии по выставкам и в мастерские художников, мастер-классы, мультимедийные спектакли, VR-технологии, квесты для детей и другие не менее интересные события для жителей и гостей Кемерово. График работы: Ежедневно с 11:00 до 19:30
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Кузбасский центр искусств

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Пленэр на Томской Писанице
Пленэр на Томской Писанице

Выездной мастер-класс от Кузбасского центра искусств. Будешь писать маслом под ...

Кузбасский центр искусств

3500₽

Пленэр на Томской Писанице
Пленэр на Томской Писанице

Выездной мастер-класс от Кузбасского центра искусств. Будешь писать маслом под ...

Кузбасский центр искусств

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