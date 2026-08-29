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[перенесено] Арт-сезон в бюро «Пульс»: Акт 4. Свобода звучать

Студия «Реформа», Пионерский б-р, 3, офис 214

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.

В финальном аккорде сезона тебя ждёт телесное освобождение.

Время полностью отключить "рацио" (от латинского "ratio" — разум, рассудок). Ты вернёшься в своё тело, чтобы снять блоки на проявленность.

Что будет:

  • Глубинная звуковая терапия с Натальей Беленок: мастер-класс, где через глубокие звуковые вибрации уйдут страх проявляться и говорить во весь голос. Ты начнёшь звучать.
  • Фото от Валерии Ивановой

+ особенный подарок

Количество мест в тайном клубе ограничено.

Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka

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