Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.

В финальном аккорде сезона тебя ждёт телесное освобождение.

Время полностью отключить "рацио" (от латинского "ratio" — разум, рассудок). Ты вернёшься в своё тело, чтобы снять блоки на проявленность.

Что будет:

Глубинная звуковая терапия с Натальей Беленок: мастер-класс, где через глубокие звуковые вибрации уйдут страх проявляться и говорить во весь голос. Ты начнёшь звучать.

Фото от Валерии Ивановой

+ особенный подарок

Количество мест в тайном клубе ограничено.

Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka