Серия познавательных прогулок о городе в формате топ-подкаста. На финальной экскурсии узнаешь всё про современный код города на стенах, историю муралов и граффити. А после прогулки — мастер-класс по граффити с художницей Анастасией Голубь. Вход свободный, по предварительной записи в вк @letocity_trc