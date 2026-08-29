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[перенесено] Стрит-арт Кемерово

ТРЦ Летосити, Московский проспект, 19, старт у сцены фуд-корта, 3-й этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Серия познавательных прогулок о городе в формате топ-подкаста. На финальной экскурсии узнаешь всё про современный код города на стенах, историю муралов и граффити. А после прогулки — мастер-класс по граффити с художницей Анастасией Голубь. Вход свободный, по предварительной записи в вк @letocity_trc

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