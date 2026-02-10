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Вся правда про здоровое питание

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

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Бесплатно
Возраст 16+
Еда

Про событие

Сообщество «яНАтуре» проводит открытую встречу с нутрициологом сети магазинов «Калина-Малина». Тебя ждёт дегустация блюд, подарки и много полезной информации. Узнаешь: - как выстроить питание так, чтобы не срываться - какие продукты должны быть основой рациона - что говорит наука про коллаген и где начинается маркетинг - почему хочется сладкого и какие стратегии действительно помогают справляться с тягой - правда ли, что еда после 18:00 мешает похудению Количество мест ограничено. Запись обязательна, в тг @ykovalenok

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