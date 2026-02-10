История, искусство и наука встретятся в одном пространстве, чтобы по-новому рассказать о главном символе Кузбасса — угле.

Фестиваль впервые раскроет многогранность угля: как основу индустриального развития региона, его культурного наследия и креативного будущего.

В программе:

• художественная выставка;

• научная площадка Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН;

• лекции и экскурсии;

• мастер-классы;

• презентации книг;

• кинопоказ;

• встречи с художниками, учёными и исследователями.

Фестиваль пройдёт в историческом здании Главной конторы Копикуза — месте, где более века назад начиналась история угольной промышленности Кузбасса.