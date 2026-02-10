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  1. Кемерово
  2. События

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»

Здание Главной конторы Кемеровского рудника (Контора Копикуза), Гравийная улица, 40/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

История, искусство и наука встретятся в одном пространстве, чтобы по-новому рассказать о главном символе Кузбасса — угле.

Фестиваль впервые раскроет многогранность угля: как основу индустриального развития региона, его культурного наследия и креативного будущего.

В программе:

• художественная выставка;

• научная площадка Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН;

• лекции и экскурсии;

• мастер-классы;

• презентации книг;

• кинопоказ;

• встречи с художниками, учёными и исследователями.

Фестиваль пройдёт в историческом здании Главной конторы Копикуза — месте, где более века назад начиналась история угольной промышленности Кузбасса.

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