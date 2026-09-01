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Швейцария & Китай: винная дегустация

Винотека «БонВин», проспект Ленина, 59А

Начало:

Завершение:

5400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация вин Швейцарии и Китая — двух винных направлений, которые редко оказываются в одном бокале и всегда удивляют. На дегустации сравнишь: — Альпы и континентальный Китай; — локальные сорта и мировую классику; — прохладный европейский стиль и солнечную азиатскую мощь; — ожидания — с тем, что окажется в бокале. Вечер для тех, кто хочет не просто выпить вина, а попробовать две страны через их климат, географию и культуру. Количество мест ограничено. Запись по телефону и ссылке

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