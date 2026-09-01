Дегустация вин Швейцарии и Китая — двух винных направлений, которые редко оказываются в одном бокале и всегда удивляют. На дегустации сравнишь: — Альпы и континентальный Китай; — локальные сорта и мировую классику; — прохладный европейский стиль и солнечную азиатскую мощь; — ожидания — с тем, что окажется в бокале. Вечер для тех, кто хочет не просто выпить вина, а попробовать две страны через их климат, географию и культуру. Количество мест ограничено. Запись по телефону и ссылке