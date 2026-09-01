Лев снова влюбится в овечку... Посмотришь первую часть вампирской саги о любви и повеселишься вместе с командой кофейни «Вандерс». Что будет: 1. приветственный стакан попкорна 2. тематические десерты с вайбом любимого фильма осени 3. бариста приготовит мрачный спэшл кофейных напитков, посвящённых «Сумеркам» 4. съёмка рилсов с командой «Вандерс» Сбор гостей в 20:00. Вход бесплатный