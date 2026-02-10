Мастер-класс по картинам текстурной пастой и объёмным картинам под романтическую комедию. Стоимость: - картина текстурной пастой или с 3d лимонами/ягодами формат А4 — 1800р - картина текстурной пастой или с 3d лимонами/ягодами формат А3 — 2400р - ночник-луна с подсветкой текстурной пастой — 2900р Шампанское, попкорн и сладости для каждой гостьи. Запись в тг @tata_guzenk