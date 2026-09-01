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Сообщества Города Талантов: питчинг №15

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Серия открытых встреч для всех, кто готов создать или уже организовал и хочет развивать в Кемерове сообщество, клуб, ассоциацию.

Здесь можно презентовать своё комьюнити или войти в ядро уже существующих. Встреча проходит в формате питчинга с сопутствующим обсуждением — в приятной, дружелюбной атмосфере без критики.

На этой встрече выступит приглашённый эксперт Анна Даутова — городской продюсер и организатор сезонных базаров.

Анна расскажет:

  • как создать атмосферу, в которой люди не просто «пришли и ушли»;
  • как сделать участников соучастниками — теми, кто включается в дело как в своё, приносит идеи и приводит друзей;
  • что заставляет людей возвращаться снова.

Что за Город Талантов?

Это новый городской центр у реки Томь в городе Кемерово: университет, креативный кластер и жильё нового формата. Идёт проектирование первого участка, и параллельно с этим идёт работа с сообществами, событиями и партнёрами.

Чем «Город Талантов» поддерживает сообщества уже сейчас:

  • Площадки для встреч на старте: конференц-зал ЭТО_офиса (Бакинский, 15) и Коворкинг Goodline (Советский, 49а).
  • Продвижение событий сообщества через общий календарь «Города Талантов» — чтобы вашу встречу увидела заинтересованная аудитория.
  • Готовые решения для организации мероприятий.
  • Консультации и методическая поддержка

Если уже есть идея или сообщество, нужно подробно рассказать о ней в анкете.

По вопросам участия в тг: @DRBSHV

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