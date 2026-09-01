Серия открытых встреч для всех, кто готов создать или уже организовал и хочет развивать в Кемерове сообщество, клуб, ассоциацию.

Здесь можно презентовать своё комьюнити или войти в ядро уже существующих. Встреча проходит в формате питчинга с сопутствующим обсуждением — в приятной, дружелюбной атмосфере без критики.

На этой встрече выступит приглашённый эксперт Анна Даутова — городской продюсер и организатор сезонных базаров.

Анна расскажет:

как создать атмосферу, в которой люди не просто «пришли и ушли»;

как сделать участников соучастниками — теми, кто включается в дело как в своё, приносит идеи и приводит друзей;

что заставляет людей возвращаться снова.

Что за Город Талантов?

Это новый городской центр у реки Томь в городе Кемерово: университет, креативный кластер и жильё нового формата. Идёт проектирование первого участка, и параллельно с этим идёт работа с сообществами, событиями и партнёрами.

Чем «Город Талантов» поддерживает сообщества уже сейчас:

Площадки для встреч на старте: конференц-зал ЭТО_офиса (Бакинский, 15) и Коворкинг Goodline (Советский, 49а).

Продвижение событий сообщества через общий календарь «Города Талантов» — чтобы вашу встречу увидела заинтересованная аудитория.

Готовые решения для организации мероприятий.

Консультации и методическая поддержка

Если уже есть идея или сообщество, нужно подробно рассказать о ней в анкете.

По вопросам участия в тг: @DRBSHV