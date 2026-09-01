Встреча и обсуждение фильма с киноклубом «Между кадрами». «Меня зовут Агнета» — фильм о женщине, которая однажды решает выбрать себя и свои желания. После просмотра — живое обсуждение с 2 психологами и сексологом: о желаниях, переменах, отношениях с собой и о том, почему ты так часто живёшь по принципу «надо». Ведущие: психологи Центра Практической Психологии и гештальт-терапии. Продолжительность: 3-3,5 часа Подробности и бронь места в тг @aramarra