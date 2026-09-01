ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Ежедневник в стиле «Louise Carmen»

Художественная мастерская «Рис», Кузнецкий проспект, 18

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по изготовлению обложки из натуральной кожи. Ты соберёшь трендовый молескин под руководством мастера, который расскажет тонкости обращения с кожей и поможет с внутренним наполнением. В стоимость входят: само изделие, обвесы, цианотипия и внутренний блокнот а6. Количество мест ограничено. Запись по предоплате

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста