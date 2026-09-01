Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по изготовлению обложки из натуральной кожи. Ты соберёшь трендовый молескин под руководством мастера, который расскажет тонкости обращения с кожей и поможет с внутренним наполнением. В стоимость входят: само изделие, обвесы, цианотипия и внутренний блокнот а6. Количество мест ограничено. Запись по предоплате
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