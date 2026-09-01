Встреча сообщества «Это просто книжный клуб» по книге Умберто Эко «Имя розы». На встрече поговоришь о самой книге и твоих впечатлениях от неё. Попробуешь разобраться, что это всё-таки было: исторический роман, детектив, философский трактат, интеллектуальная игра с читателем — или всё одновременно. Обсудишь героев, Средневековье, библиотеку, власть знания и поделишься тем, что нашёл в этой книге для себя. P.s. необязательно приходить с литературоведческим анализом под мышкой. Можно просто прочитать книгу и прийти поговорить. А можно даже не дочитать — тебя не отчислят. Всё просто и по любви. Вход свободный.