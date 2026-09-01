Практическая встреча про внутренний масштаб и право занимать своё место. Будешь исследовать, где ты преуменьшаешь себя, как звучит твой голос и что помогает почувствовать взрослую, устойчивую опору. Это возможность остановиться, услышать себя и открыть то, что давно ждёт внимания. Встреча проходит в формате камерной группы. Запись в тг @avoice_vocal